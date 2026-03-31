Селін Діон повертається на сцену. Чотири роки вона боролася з важкою хворобою

Канадаська співачка Селін Діон оголосила про повернення на сцену через чотири роки після того, як їй діагностували невиліковне захворювання, що вплинуло на її голос і здатність ходити.

Зірка, відома потужними баладами на кшталт “My Heart Will Go On” і “Because You Loved Me”, проведе серію з 10 концертів у паризькому концертному залі La Défense Arena (місткістю 40 тисяч глядачів) у вересні та жовтні.

Про повернення співачка оголосила в день свого 58-річчя, назвавши це «найкращим подарунком у моєму житті».

Говорячи про свій стан, Діон зазначила: «У мене все добре, я контролюю своє здоров’я, почуваюся добре. Я знову співаю, навіть трохи танцюю».

Увечері понеділка Ейфелева вежа засвітилася написом «Paris, je suis prête» («Париже, я готова»), а фанати почули добірку її пісень, зокрема “Iʼm Alive”, “Encore Un Soir” і “My Heart Will Go On”.

Діон, одна з найуспішніших артисток усіх часів, востаннє виступала зі своїм шоу 8 березня 2020 року в Ньюарку, штат Нью-Джерсі. Її тур Courage перервала пандемія COVID-19, а згодом співачці діагностували синдром мʼязової скутості, через що вона була змушена скасувати всі майбутні концерти.

Для повернення на сцену концерти рознесли в графіку з перервами у кілька днів — імовірно, щоб не перевантажувати її організм.

Продаж квитків стартує 7 квітня. Очікується шалений попит, але фанати можуть зареєструватися на сайті співачки вже з 31 березня.