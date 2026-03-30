Іноземним волонтерам більше не потрібна віза, щоб отримати посвідку на проживання в Україні. Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який спрощує процедуру отримання тимчасової посвідки на проживання в Україні іноземним волонтерам.

Про це відомо з картки законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Щоб отримати посвідку на тимчасове проживання, іноземцям треба спочатку оформити довгострокову візу типу D. Це роблять у консульствах України за кордоном, тож волонтерам доводиться покидати Україну і довгий час перебувати за її межами, очікуючи на візу.

Новий закон скасовує вимогу мати довгострокову візу, щоб отримати тимчасову посвідку на проживання: іноземцям (окрім громадян РФ) і особам без громадянства, які працюють у представництвах гуманітарних організацій і тих, що беруть участь у міжнародних чи регіональних волонтерських програмах.

Нові правила діятимуть протягом всього періоду воєнного стану і ще рік після його завершення.