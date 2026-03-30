Перший український національний ШІ отримав назву «Сяйво»

Автор:
Ольга Березюк


Національний ШІ отримав назву «Сяйво». Це перша національна велика мовна модель, яку створюють Мінцифри разом із «Київстар».

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Назву обирали через голосування в «Дії». З усіх 136 тисяч учасників за «Сяйво» проголосували 22 601. Серед інших назв були:

  • «Питай» (Pytai);
  • «Слово» (Slovo);
  • «Дзвінка» (Dzvinka);
  • «Говерла» (Hoverla);
  • «Шипіт» (Shypit);
  • «Шукай» (Shukai);
  • «Ядро» (Yadro);
  • «Кавун» (Kavun);
  • «Гомін» (Homin).

«Сяйво» працюватиме в держсервісах, бізнесі, освіті та обороні, допомагатиме швидше обробляти дані, автоматизовувати процеси й стане основою для нових цифрових продуктів.

  • 17 листопада 2025 року Мінцифри повідомило, що Україна разом із NVIDIA запускають спільну ініціативу в галузі ШІ. Першим спільним проєктом стане розробка Diia AI LLM — мовної моделі, навченої на українських даних, законах і публічних сервісах.