Перший український національний ШІ отримав назву «Сяйво»

Національний ШІ отримав назву «Сяйво». Це перша національна велика мовна модель, яку створюють Мінцифри разом із «Київстар».
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.
Назву обирали через голосування в «Дії». З усіх 136 тисяч учасників за «Сяйво» проголосували 22 601. Серед інших назв були:
- «Питай» (Pytai);
- «Слово» (Slovo);
- «Дзвінка» (Dzvinka);
- «Говерла» (Hoverla);
- «Шипіт» (Shypit);
- «Шукай» (Shukai);
- «Ядро» (Yadro);
- «Кавун» (Kavun);
- «Гомін» (Homin).
«Сяйво» працюватиме в держсервісах, бізнесі, освіті та обороні, допомагатиме швидше обробляти дані, автоматизовувати процеси й стане основою для нових цифрових продуктів.
- 17 листопада 2025 року Мінцифри повідомило, що Україна разом із NVIDIA запускають спільну ініціативу в галузі ШІ. Першим спільним проєктом стане розробка Diia AI LLM — мовної моделі, навченої на українських даних, законах і публічних сервісах.