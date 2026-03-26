Новини

«Говерла», «Кавун» чи «Сяйво». У «Дії» стартувало опитування про назву державного ШІ

Дата:

У «Дії» стартувало голосування за назву для національної мовної моделі штучного інтелекту (LLM).

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Український ШІ допомагатиме в держсервісах, науці, бізнесі, освіті, обороні та інших сферах. Українці запропонували більше ніж 3 000 варіантів, проте у фінал вийшли тільки 10:

  • «Сяйво» (Siaivo);
  • «Питай» (Pytai);
  • «Слово» (Slovo);
  • «Дзвінка» (Dzvinka);
  • «Говерла» (Hoverla);
  • «Шипіт» (Shypit);
  • «Шукай» (Shukai);
  • «Ядро» (Yadro);
  • «Кавун» (Kavun);
  • «Гомін» (Homin).

Щоб проглосувати, у застосунку «Дія» треба обрати розділ «Сервіси» — «Опитування» та вибрати один із 10 варіантів. Голосування відкрите до 29 березня.

  • 17 листопада 2025 року Мінцифри повідомило, що Україна разом із NVIDIA запускають спільну ініціативу в галузі ШІ. Першим спільним проєктом стане розробка Diia AI LLM — мовної моделі, навченої на українських даних, законах та публічних сервісах.

Автор: Вероніка Довганюк