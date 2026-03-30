Південна Корея вперше з початку війни в Ірані імпортувала російську нафту

Південна Корея вперше з початку війни в Ірані імпортувала російські нафтові продукти. Міністерство промисловості країни підтвердило імпорт 27 000 тонн нафти з Росії.

Про це повідомляє Reuters.

За даними Jonhap, цю нафту отримала LG Chem Ltd — провідна хімічна компанія Південної Кореї.

За інформацією джерел, партія нафти має прибути до країни пізніше цього ж дня, її направлять до промислового комплексу «Даесан» — великого нафтохімічного комплексу в провінції Південний Чхунчхон.

Південна Корея повністю припинила імпорт російської сирої нафти та нафтопродуктів з грудня 2022 року, після початку повномасштабки в Україні.

Загалом Південна Корея імпортує 45% необхідної їй нафти, причому 77% імпорту надходить із Близького Сходу. Через загострення конфлікту на Близькому Сході фактично зупинився рух танкерів через Ормузьку протоку, якою проходило близько п’ятої частини світового експорту нафти. Через це різко зросли ціни на газ та нафту.

Щоб стабілізувати світові ринки, 13 березня США на 30 днів скасували санкції на купівлю російської нафти, яка застрягла в морі.

Автор: Вероніка Довганюк