СБУ затримала посадовицю Мінкультури — вона вихваляла Путіна та виправдовувала російську агресію. У Міністерстві зреагували

Служба безпеки України затримала керівницю одного з відділів Міністерства культури, яка поширювала російську пропаганду серед своїх колег та знайомих.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, жінка схвально цитувала публічні виступи Путіна, виправдовувала російські обстріли критичної інфраструктури, зокрема у Києві, поширювала фейки про Сили оборони та ситуацію на фронті. Лінгвістична експертиза СБУ підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності на користь Росії.

Під час обшуків у фігурантки вилучили чотири смартфони, два ноутбуки, жорсткий диск та інші матеріали з доказами злочинів.

Чиновниці повідомили про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Їй загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

У Мінкультури відреагували на затримання своєї посадовиці. Там наголосили, що рішуче засуджують будь-які прояви підтримки держави-агресора та дії, що шкодять національній безпеці України.

«Інформація, оприлюднена Службою безпеки України, стосується окремої посадової особи та не відображає позицію міністерства. Міністерство повністю сприяє правоохоронним органам у розслідуванні та надає всю необхідну інформацію. Наголошуємо: будь-які прояви виправдовування чи підтримки агресії РФ є неприпустимими та матимуть відповідні наслідки», — зазначили у Мінкультури.

Там також додали, що у міністерстві на постійній основі діють внутрішні механізми перевірок і безпеки. Водночас, з огляду на законодавчі обмеження та повагу до приватності, такі заходи не можуть охоплювати особисту комунікацію поза межами службової діяльності.

«Цей випадок вже став підставою для додаткових управлінських рішень: розпочато з’ясування обставин, посилено контроль за дотриманням стандартів державної служби та ініційовано впровадження додаткових інструментів моніторингу ризиків», — запевнили в Міністерстві культури.

Авторка: Вероніка Довганюк