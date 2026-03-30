Українські війська вдарили по Алчевському металургійному комбінату на Луганщині, де виробляють боєприпаси

Українські війська в ніч на 30 березня атакували Алчевський металургійний комбінат, що на окупованій Луганщині.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Обʼєкт задіяний у виробництві боєприпасів великого калібру. Після атаки на його території спалахнула пожежа.
Також цієї ночі під атакою була дороговартісна пускова установка зі складу ЗРК С-400 «Тріумф» у Криму.
Напередодні на Луганщині українські військові атакували військовий ешелон росіян, пункти управління на Запоріжжі та райони скупчення військ РФ у Бєлгородській області.