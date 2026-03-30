Росіяни вночі атакували Україну балістикою і понад 160 дронами. Скільки збила ППО і де фіксують наслідки

У ніч проти 30 березня російські війська запустили по Україні балістичну ракету «Іскандер» і 164 безпілотники. Влучання є на Харківщині та Дніпропетровщині.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО знешкодила 150 російських дронів. Балістична ракета і ще 12 БпЛА влучили у семи місцях, на двох локаціях впали уламки.

Один з російських дронів вдарив по селу Безруки на Харківщині — постраждали 50-річна жінка та 29-річний чоловік — у них гостра реакція на стрес.

Під ударом уночі були і три райони Дніпропетровщини — горіли багатоповерхівка, гараж та автівка. Минулося без постраждалих.