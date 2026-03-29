Вже не «домогосподарки з 3D-принтерами». Rheinmetall пише, що надихається Україною

Німецька компанія-виробник зброї Rheinmetall написала в X, що надихається інноваційною силою і бойовим духом українського народу.

«Ми маємо найвищу повагу до величезних зусиль українського народу в захисті від російського нападу — вже понад чотири роки. Кожна жінка і кожен чоловік в Україні робить неоціненний внесок. Особливою заслугою України є те, що вона веде боротьбу дуже ефективно навіть за обмежених ресурсів. Інноваційна сила і бойовий дух українського народу надихають нас. Ми вдячні за можливість підтримувати Україну тими ресурсами, які маємо у своєму розпорядженні», — йдеться в дописі.

«Бабель» забрав найкращі відповіді на цей пост.

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран X (Twitter) / «Бабель»

Коментар про «українських домогосподарок»

27 березня генеральний директор компанії Армін Паппергер дав інтервʼю журналісту Саймону Шустер для видання Atlantic. Коли Шустер запитав у Паппергера, що для його бізнес-моделі означатиме прогрес України у виробництві дронів, той обурився і запитав, хто найбільші виробники безпілотників в Україні. Шустер навів як приклад Fire Point і Skyfall, на що Паппергер назвав їх «українськими домогосподарками», у яких «на кухні є 3D-принтери, і вони виробляють деталі для дронів».

«Це як гратися з Lego. У чому інновація України? У них немає якогось технологічного прориву. Вони роблять інновації зі своїми маленькими дронами і кажуть: “Вау!” І це чудово. Ну і що? Але це не рівень технологій Lockheed Martin, General Dynamics чи Rheinmetall», — заявив він.

Тоді представник Skyfall відповів, що якщо дрона, створеного «українськими домогосподарками», достатньо, щоб знищити танки та артилерію, то офіційно настала ера домогосподарок.