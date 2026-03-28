У Європі вкрали вантажівку з 12 тоннами батончиків KitKat. Компанія-виробник пожартувала про добрий смак викрадачів

Минулого тижня в Європі зникло 12 тонн шоколадних батончиків KitKat. Невідомі викрали вантажівку, що перевозила 413 793 батончики з нової продуктової лінійки.

Про це заявила швейцарська компанія Nestlé, яка виробляє продукцію, передає Reuters.

Вантажівка вирушила із центральної Італії і мала розвести батончики по Європі, однак до пункту призначення в Польщі так і не дісталася.

Наразі місцезнаходження вантажівки та продукції невідоме. У компанії не уточнили, де саме зник транспорт.

Виробник жартома зазначив, що цінує «винятковий смак злочинців». Але факт лишається фактом: крадіжки вантажів стають дедалі серйознішою проблемою для бізнесу будь-якого масштабу, наголосили в Nestlé.

У компанії також розповіли, що викрадені батончики можна відстежити завдяки унікальному QR-коду партії. Якщо хтось спробує його відсканувати, система автоматично підкаже, як зв’язатися з виробником.