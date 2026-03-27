Російський дім у Празі закидали коктейлями Молотова

У столиці Чехії Празі невідомий кинув кілька коктейлів Молотова в будівлю Російського дому. Внаслідок атаки пошкоджений фасад і вікно.

Про це повідомила чеська поліція.

Інцидент стався пізно ввечері 26 березня в районі Прага-6, де розташовані дипломатичні установи, зокрема посольство РФ. Нападник кинув близько шести пляшок із запалювальною сумішшю.

Частина з них не вибухнула, однак фасад частково обгорів, а одне з вікон розбилося через удар. Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що це «варварський акт».

Посольство РФ звернулося до чеської влади з вимогою посилити охорону російських установ у країні. Водночас міністр внутрішніх справ Чехії Любомір Метнар заявив, що правоохоронці розшукують нападника.