Британія терміново виділить для України £100 млн на ППО

Уряд Великої Британії оголосив, що терміново виділить для України £100 млн (близько 5,2 млрд грн) на ППО.

Гроші підуть на зміцнення системи протиповітряної оборони України, що забезпечить кращий захист військ на передовій і ключових об’єктів інфраструктури від повітряних ударів.

Разом із цією допомогою за останні два місяці Велика Британія виділила £600 мільйонів на підтримку української ППО.