Уряд виділив 9,2 млрд грн на захист критичних об’єктів у тилових регіонах

Кабінет міністрів виділив 9,2 мільярда гривень на захист 245 об’єктів критичної інфраструктури в неприфронтових регіонах. Так уряд готується до наступної зими.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Ще 5,2 мільярда гривень спрямують на захист великих енергетичних об’єктів, 3,5 мільярда — на будівництво захисних споруд для критичної інфраструктури та 528 мільйонів — на посилення захисту об’єктів «Укрзалізниці».

Ці кошти покриють 30% від потрібної для захисту обʼєктів суми та частку боргів за роботи, які вже розпочали.

20 березня уряд виділив 12,85 мільярда гривень для 209 обʼєктів критичної інфраструктури в прифронтових регіонах і Київській області.

