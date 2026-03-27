У Німеччині врятували кита, який застряг на мілині. Але небезпека ще не минула

У Німеччині врятували кита, який на кілька днів застряв на мілині в Балтійському морі.

Про це пишуть AP, BBC та The New York Times.

Майже 12-метрова тварина 23 березня опинилася на піщаній косі біля курорту Тіммендорфер-Штранд. Рятувальники кілька днів намагалися допомогти, зокрема створювали хвилі човнами, однак це не допомогло.

Зрештою у четвер, 26 березня, два екскаватори вирили канал, щоб кит міг поплисти в глибшу воду, а рятувальні команди працювали допізна під прожекторами, щоб врятувати його.

За ніч кит відновив сили та проплив виритим каналом. Але небезпека не минула: він має подолати ще сотні кілометрів, щоб повернутися до свого природного середовища в Атлантичному океані.

Наразі невідомо, як кит опинився в Балтійському морі та викинувся на мілину.