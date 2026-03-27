Об’єкт «Нафтогазу» на Полтавщині зупинив роботу після атак РФ

Після російських атак 27 березня зупинив роботу обʼєкт газовидобутку в Полтавській області.

Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Росіяни били по обʼєкту компанії, який забезпечує видобуток газу на Полтавщині, вдень і вночі 26 березня. Там зайнялася пожежа, обладнання зазнало суттєвих пошкоджень.

Зранку голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомляв, що без газу в Полтавському районі залишилися понад пʼять тисяч людей.

За словами Корецького, лише від початку цього року російські війська майже 40 разів атакували інфраструктуру «Нафтогазу».