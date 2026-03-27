Росіяни вночі запустили по Україні понад 100 дронів. Влучили в багатоповерхівку в Харкові

У ніч на 27 березня росіяни атакували Україну 102 безпілотниками різних типів. Українська ППО знешкодила 93 дрони.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ще девʼять російських БпЛА влучили у восьми місцях, на чотирьох локаціях впали уламки. Зокрема, удар прийшовся по житловій багатоповерхівці в Харкові. Постраждали вісім людей. Частково зруйновано внутрішні конструкції та балкон квартири на верхньому поверсі.

Також росіяни били по Дніпропетровщині — у Нікопольському раойні поранена 17-річна дівчина. Пошкоджені підприємство та автівки.