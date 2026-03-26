В Україні адаптують тренінги з першої допомоги для людей з інвалідністю. Для цього фахівці Українського Червоного Хреста провели відповідне дослідження.

На основі цього дослідження оновили підхід до тренінгів: фахівці адаптують програми, навчальні матеріали та простір під різні потреби учасників.

Особливу увагу в дослідженні відвели безбар’єрності — йдеться не лише про доступ до приміщень, а й про зміну способів викладання та практичних вправ для людей з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших особливостей здоров’я.

Дослідження підтвердило, що найефективніше навчання — це поєднання теорії та інтенсивної практики. Саме така форма навчання дозволяє учасникам краще засвоювати алгоритми надання допомоги та бути готовими діяти у критичних ситуаціях.

Водночас для інклюзивних груп важливим є індивідуальний підхід, тому тут рекомендовано формувати менші групи слухачів, щоб приділити більше уваги кожному учаснику та забезпечити безпечне відпрацювання практичних навичок.

«Перша допомога — це не лише про медиків, це навичка для кожного. І важливо враховувати потреби всіх спільнот: адаптувати навчання через жестову мову, шрифт Брайля чи інші умови, щоб нікого не виключати. Ми не маємо ділити людей — це наша спільнота. Тому це важливо, щоб ми були дійсно безбарʼєрні. Наш досвід довів: люди можуть значно більше, ніж ми іноді уявляємо. Потрібно лише знайти правильний підхід. Тому ми не просто говоримо про безбар’єрність — ми створюємо умови, де кожен може навчитися надавати першу допомогу», — наголошує майстер-тренер з першої допомоги, керівниця напряму першої допомоги УЧХ Надія Ямненко.

УЧХ також співпрацював з Українським товариством сліпих, щоб адаптувати навчання першій допомозі для людей з порушеннями зору.

«У нинішніх умовах це критично необхідні знання, адже перша допомога може знадобитися будь-якої миті — собі чи близьким. І хочеться, щоб ще більше людей не боялися та долучалися до таких навчань», — наголошує представниця УТОС Марина Потеляхіна.

Результати дослідження стануть основою для подальшого розвитку програм навчання першій допомозі Українського Червоного Хреста, підготовки інструкторів та розширення доступу до життєво важливих знань для всіх членів суспільства.