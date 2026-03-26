Трансгендерам заборонили змагатися у жіночій категорії на Олімпіаді — МОК ухвалив рішення

Міжнародний олімпійський комітет заборонив жінкам-трансгендерам змагатися в жіночій категорії на Олімпійських іграх і наказав проводити обовʼязкове генетичне тестування для жіночих змагань. Правила набудуть чинності з наступної Олімпіади в Лос-Анджелесі у 2028 році.

Про це пише The New York Times.

Коли минулого року нинішня голова МОК Крісті Ковентрі проводила кампанію за лідерство в організації, вона часто говорила про важливість захисту жіночої категорії. Тепер, з новою політикою, право на участь визначатиме одноразовий генетичний тест, який вже використовують у легкій атлетиці. Такий скринінг проводять за допомогою слини, мазка зі щоки або зразка крові.

МОК проконсультувався з низкою експертів, намагаючись вирішити проблему, яка дедалі більше турбувала спортивних лідерів. Наприкінці минулого року медична та наукова директорка МОК доктор Джейн Торнтон представила попередні результати дослідження. Аналіз, який не оприлюднили, показав, що спортсмени, народжені з чоловічими статевими маркерами (зокрема і ті, хто проходив лікування, щоб знизити рівень тестостерону), зберігають фізичні переваги над жінками.

Досі рекомендації МОК дозволяли змагатися трансгендерним жінкам зі зниженим рівнем тестостерону, але остаточне рішення залишали за окремими спортивними федераціями. Легка атлетика, плавання, бокс та регбі зазвичай обмежують участь трансгендерних спортсменів у змаганнях у жіночій категорії. Легка атлетика стала першим великим видом спорту, який запровадив обовʼязкове тестування ДНК на стать для спортсменок у березні минулого року.