Суд відправив Назарія Гусакова під нічний домашній арешт

Печерський районний суд Києва відправив Назарія Гусакова під нічний домашній арешт — з 22:00 до 06:00. Його підозрюють у привласненні пожертв на лікування спинально-мʼязової атрофії.

Про це передає кореспондент hromadske із зали суду.

Гусаков повернувся з лікування в Італії, і йому вручили повідомлення про зміну підозри. Стаття лишилась та сама (ч. 5 ст. 190 КК України), але зросла кількість потерпілих — з 34 до 96 людей, також збільшилася сума збитків — з 1,3 мільйона гривень до 2 мільйонів.

Прокурор просив для нього цілодобовий домашній арешт, бо Гусаков може виїжджати за кордон через інвалідність. Проте захист стверджував, що він двічі на день потребує вентиляції легень і має гуляти на свіжому повітрі.

Тому суд призначив Гусакову нічний домашній арешт: у цей час він зможе залишати помешкання у Львові лише, щоб отримати медичну допомогу, і має здати закордонний паспорт.