Японія вперше після Другої світової війни відправляє військових на навчання на Філіппіни

Японія вперше після Другої світової війни відправляє своїх військових на навчання на Філіппіни. У маневрах, які заплановані на квітень, візьмуть участь японські Сухопутні війська.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами речника філіппінської армії Луї Дема-ала, приблизно 300 військових Наземних сил самооборони Японії візьмуть участь у щорічних спільних навчаннях «Салакніб» разом із філіппінськими й американськими військовослужбовцями.

Також до навчань з наземних боїв приєднається Австралія. Раніше Японія була спостерігачем у військових навчаннях, проводила гуманітарні курси та тренування з ліквідації наслідків стихійних лих на Філіппінах, проте повноцінної участі в маневрах не брала.

Японська окупація Філіппін під час Другої світової війни

Японія окупувала Філіппіни у грудні 1941 року. Під час відступу в березні 1942 року майже 75 000 військовополонених змусили йти пішки до табору «ОʼДоннел» під пекучим сонцем без води та їжі понад 100 кілометрів. Тих, хто падав від утоми, японські солдати вбивали. За різними даними, загинули та були вбиті 7 000—10 000 людей. Згодом цей злочин назвали «Маршем смерті».

Окупація Філіппін закінчилася військовою операцією США за участі філіппінських партизанів у 1944—1945 роках. Під час визволення столиці Маніли в лютому — березні 1945 року затяжні вуличні бої призвели до масштабних руйнувань і загибелі понад 100 000 цивільних.

Автор: Вероніка Довганюк