Лукашенко вперше відвідав КНДР, підписав угоду з Кім Чен Ином і подарував йому автомат

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше відвідав Північну Корею, де провів переговори з лідером КНДР Кім Чен Ином і підписав угоду про «дружбу та співпрацю» між країнами.

Про це повідомили в білоруській пресслужбі.

Документ підписали 25—26 березня під час візиту до Пхеньяну. За словами Кім Чен Ина, угода має стати «правовим фундаментом» для подальшого розвитку відносин між державами. Деталі домовленостей не розкривають.

Лукашенко заявив, що це його перший візит до КНДР і що відносини між країнами виходять на «новий етап». Кім Чен Ин наголосив, що обидві країни мають подібні позиції з багатьох міжнародних питань.

Лідер КНДР подарував Лукашенку шаблю, декоративну вазу, оздоблену мушлями, і пам’ятну золоту монету, випущену з нагоди візиту. У відповідь білоруський політик передав Кім Чен Ину набір білоруських продуктів — шоколад, зефір і чорний хліб.

Крім того, він подарував автомат VSK, зазначивши, що в Білорусі налагоджене виробництво стрілецької зброї. Кім Чен Ин оглянув автомат, уточнив його характеристики та спробував перезарядити зброю.