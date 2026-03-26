Росіяни атакували Україну 153 ударними БпЛА. Скільки збила ППО та що відомо про наслідки

У ніч на 26 березня росіяни атакували Україну 153 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і безпілотниками інших типів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Дрони летіли з таких напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське, Чауда — ТОТ АР Крим. Майже 100 з них — «Шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО знешкодила 130 БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовані влучання 16 ударних БпЛА в 11 місцях і падіння уламків на пʼяти локаціях.

Цієї ночі росіяни знову завдали удару по Одещині, одна людина постраждала. Пошкоджено енергетичну, портову та цивільну інфраструктуру. Внаслідок влучань виникли пожежі.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Також зранку росіяни атакували Харків. Удар прийшовся в землю, біля житлових будинків і ресторану. Наразі відомо про одного постраждалого. Також пошкоджені приблизно десять автомобілів.