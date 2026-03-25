Власників зруйнованого житла звільнять від комуналки — парламент ухвалив закон

Верховна Рада в другому читанні ухвалила закон, який звільняє деяких власників пошкодженого і зруйнованого майна від сплати комунальних платежів. За проголосували 308 народних депутатів.

Комуналку не платитимуть власники житла, яке пошкоджене або зруйноване настільки, що там неможливо жити. Якщо житло підлягає ремонту, то власники не платитимуть комуналку за період, поки воно непридатне для життя.

Норма діятиме протягом усього періоду воєнного стану та ще один рік після його припинення або скасування.