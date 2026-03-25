NASA витратить $20 млрд на будівництво місячної бази після скасування проєкту орбітальної станції

NASA скасовує плани розмістити космічну станцію на орбіті Місяця і натомість використає її компоненти для будівництва на його поверхні бази вартістю $20 мільярдів протягом наступних семи років.

Про це заявив новий очільник агентства Джаред Айзекман, передає The Guardian.

«Нікого не повинно дивувати, що ми ставимо на паузу [проєкт місячної станції Lunar] Gateway у його нинішньому вигляді та зосереджуємося на інфраструктурі, яка підтримує тривалу роботу на поверхні Місяця», — сказав Айзекман.

Lunar Gateway, яка значною мірою вже збудована підрядниками Northrop Grumman і Lanteris Space Systems, мала стати космічною станцією на орбіті Місяця. Перепрофілювати її для бази на поверхні буде непросто.

«Попри реальні виклики з обладнанням і графіком, ми можемо переорієнтувати техніку та зобов’язання міжнародних партнерів для підтримки роботи на поверхні та інших цілей програми», — додав Айзекман.

Lunar Gateway задумувалася як наукова платформа і перевалочний пункт, де астронавти пересідали б у місячні посадкові модулі перед спуском на поверхню.

Зміни, які Айзекман запровадив у флагманській місячній програмі США останніми тижнями, змінюють контракти в межах Artemis на мільярди доларів. Це змушує компанії поспіхом підлаштовуватися під нові вимоги, адже Китай просувається до власної висадки на Місяць, запланованої на 2030 рік.