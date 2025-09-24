Американське космічне агентство NASA вперше за 50 років планує пілотовану місію на Місяць. Відправити астронавтів у десятиденну подорож навколо Місяця сподіваються вже в лютому 2026 року.

Про це пише BBC.

Раніше NASA зобовʼязалося здійснити цей запуск не пізніше кінця квітня 2026 року, але зараз заявило, що планує пришвидшити місію.

«Вікно запуску може відкритися вже 5 лютого, але ми хочемо наголосити, що безпека є нашим головним пріоритетом», — каже виконувачка обовʼязків заступника адміністратора NASA Лакіша Гокінс.

Директор запуску Artemis Чарлі Блеквелл-Томпсон пояснив, що Космічну стартову систему (SLS), яку побудували для доставки астронавтів на Місяць, «майже укомплектували — вона готова до запуску».

Макет «Оріону» в Космічному центрі Джонсона в Х'юстоні

У рамках місії Artemis II NASA відправить туди і назад чотирьох астронавтів. Мета цієї місії — випробувати системи ракети та космічного корабля, щоб підготувати ґрунт для висадки на Місяць.

Астронавти Рід Вайзман, Віктор Гловер і Крістіна Кох з NASA та Джеремі Хансен з Канадського космічного агентства не висадяться на Місяць, хоча вони стануть першим екіпажем, який вийде за межі низької навколоземної орбіти з часів місії «Аполлон-17» у 1972 році.

Екіпаж «Артеміди II»: ліворуч Крістіна Кох, позаду Віктор Гловер (пілот), попереду Рід Вайзман (командир), праворуч Джеремі Хансен.

Провідний керівник польоту Artemis II Джефф Радіган пояснив, що екіпаж полетить далі в космос, ніж будь-хто раніше.

«Вони пролетять щонайменше на 5 тисяч морських миль (9 200 км) повз Місяць, що набагато вище, ніж у попередніх місіях», — сказав він журналістам.

Інженери скафандрів демонструють, як чотири члени екіпажу будуть розташовані всередині космічного корабля «Оріон» для запуску.

Місія Artemis II стане другою в межах програми Artemis, яка має на меті висадити людей на Місяці та встановити довготривалу присутність на його поверхні.

Успіх місії визначить, як швидко NASA зможе запустити Artemis III, щоб фактично висадитися на Місяць. За словами доктора Сімеона Барбера з Відкритого університету, навіть якщо місія буде успішною, заявлена ​​космічним агентством мета «не раніше середини 2027 року» є нереалістичною.

«Для висадки на Місяць знадобиться корабель SpaceX Starship [Ілона Маска], який доставлятиме астронавтів на поверхню та назад, і ми бачили в останні місяці, що самому Starship ще належить пройти довгий шлях, перш ніж він зможе здійснити орбітальний політ навколо Землі, не кажучи вже про посадку астронавтів на борт», — каже доктор.

Як відбуватиметься запуск Artemis II

Астронавти потраплять у капсулу «Оріон», яка стане їхнім домом протягом усієї подорожі та розташується на даху SLS.

Спочатку його виведуть на навколоземну орбіту за допомогою двох твердопаливних ракетних прискорювачів, які повернуться на Землю через дві хвилини після запуску.

Через вісім хвилин після запуску масивний ступінь «Ядро» відокремиться від другого ступеня, який називається тимчасовою кріогенною рушійною системою (ICPS), і капсули екіпажу «Оріону». Сонячні батареї «Оріону» розгорнуться та почнуть заряджати акумулятори космічного корабля, щоб живити його, коли він не перебуває під прямими сонячними променями.

Через 90 хвилин ICPS запустить двигуни, щоб підняти апарат на вищу навколоземну орбіту, а протягом наступних 25 годин перевірятимуть усі системи.

Якщо все буде гаразд, «Оріон» відокремиться від ICPS. Після цього вони виконуватимуть серію маневрів у космосі, підлітаючи один до одного і віддаляючись. Це потрібно, щоб перевірити, як апарати можуть зближуватися і рухатися разом у космосі.

Астронавти вручну керуватимуть маневреним двигуном «Оріону», щоб він рухався до ICPS та від нього. Це роблять для того, щоб відпрацювати процедуру стикування, аби зʼєднатися з посадковим апаратом для подальшої висадки на Місяць.

Через 23 години службовий модуль «Оріону» зробить потужний маневр, який називають трансмісячною інжекцією (TLI) — це такий сильний імпульс тяги, що спрямовує корабель у бік Місяця. Після цього «Оріон» вирушить у чотириденну подорож, під час якої астронавти подолають понад 230 тисячі миль від Землі.

Під час подорожі астронавти продовжуватимуть перевіряти всі системи.

Після того як космічний корабель пролетить повз Місяць, астронавти чотири дні повертатимуть додому за допомогою земного тяжіння.

Після прибуття сервісний модуль, який містить основний двигун космічного корабля, відокремиться від модуля екіпажу. Потім астронавти розпочнуть найнебезпечнішу частину місії — повернення в атмосферу Землі, вони приземлятимуться на парашутах біля узбережжя Каліфорнії.

Під час місії також відстежуватимуть, як космос впливає на людський організм. Вчені вирощуватимуть зразки тканин з крові астронавтів, які називаються органоїдами, як до, так і після їхньої подорожі. Потім ці два набори органоїдів порівняють, щоб побачити зміни.