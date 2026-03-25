Мер Луцька Поліщук достроково пішов у відставку. Що сталося

Мер Луцька Ігор Поліщук достроково пішов у відставку. Рішення підтримали депутати Луцької міськради.

Про це повідомляє «Суспільне Луцьк».

«Ця відставка абсолютно не повʼязана ані з НАБУ, ані з аудитом. Обставини, які спонукали мене до написання такої заяви, деталізувати не вважаю за потрібне», — прокоментував Поліщук.

Він також додав, що наразі не знає про жодну кримінальну справу, де б фігурував.

У грудні 2025 року НАБУ провело обшуки на робочому місці Поліщука та в кабінеті голови Волинської облради Григорія Недопада, писало «Суспільне». Посадовці підтвердили обшуки, проте причину не назвали.

Після цього НАБУ опублікувало інформацію про те, що депутат Волинської облради, депутат Луцької міськради та колишній народний депутат отримали підозри в отриманні хабаря. «Суспільне» писало, що йдеться про Анатолія Вітіва та Миколу Федіка. Їх підозрювали у вимаганні хабаря в $30 тисяч, за які Волинська облрада та Луцька міськради повинні були дозволити будівництво на території багатоквартирного ЖК. Згодом облрада ухвалила необхідне рішення.

23 березня 2026 року на сайті Луцької міськради з’явилися два проєкти рішення про дострокову відставку Поліщука та його секретаря Юрія Безпятка.

Автор: Вероніка Довганюк