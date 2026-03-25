Назарій Гусаков, якого підозрюють у привласненні донатів на ліки від СМА, повернувся в Україну

Гусаков повернувся з лікування в Італії, йому вже вручили повідомлення про зміну підозри. Стаття лишилась та сама (ч. 5 ст. 190 КК України), але зросла кількість потерпілих — з 34 до 96 людей, також збільшилася сума збитків — з 1,3 мільйона гривень до 2 мільйонів. Прокуратура просить для нього цілодобовий домашній арешт.

Львівʼянин Назарій Гусаков, якого підозрюють у привласненні пожертв на лікування СМА, повернувся в Україну. Йому змінили підозру і мають обрати новий запобіжний захід.

Справа Назарія Гусакова

Назарій Гусаков тривалий час у соцмережах проводив збори для закупівлі ліків. Його збори неодноразово поширювали медійні люди, зокрема проєкт Bihus.Info та журналіст «Української правди» Михайло Ткач.

18 червня 2025 року користувачі в соціальних мережах попросили надати звіти. Коли Гусаков не зміг цього зробити, його звинуватили в нецільовому використанні донатів. Гусаков заявив: він згоден з тим, що потрібно було відкрити окремі рахунки для зборів і збирати чеки щодо витрат, але він не мав відповідного досвіду.

Після цього в Гусакова та його рідних провели обшуки, а 24 липня Гусакову заочно повідомили підозру в шахрайстві. Слідчі наголошують, що із червня 2024 року Гусаков отримував ліки від СМА безоплатно за рахунок бюджету Львова, а зібрані кошти він міг витрачати на азартні ігри, інвестиції в криптовалюту та особисті потреби.