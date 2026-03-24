Єврокомісія планувала 15 квітня запропонувати повністю заборонити імпорт російської нафти. Більше таких планів немає

Європейська комісія збиралася 15 квітня подати пропозицію щодо повної заборони на імпорт російської нафти до Євросоюзу. Проте оновлений законодавчий порядок денний вказує, що таких планів більше немає.

Пропозиція передбачає законодавчо закріпити повну поступову відмову від імпорту російської нафти не пізніше кінця 2027 року. Європейський Союз вже ухвалив рішення про поступову відмову від імпорту газу з Росії до кінця 2027 року.

Цей захід матиме незначний негайний вплив на фізичні поставки, оскільки ЄС імпортував лише 1% своєї нафти з Росії до останнього кварталу 2025 року, скоротивши імпорт після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Але Брюссель хоче закріпити повну відмову від російської нафти, яка залишиться в силі, навіть якщо ЄС скасує санкції після потенційної мирної угоди між Україною та РФ.

Угорщина та Словаччина — єдині країни ЄС, які все ще можуть імпортувати російську нафту через нафтопровід «Дружба». Проте він не працює після російської атаки 27 січня. Початкова дата, 15 квітня, — це лише через три дні після парламентських виборів в Угорщині, на яких є велика ймовірність перемоги опозиції.

Один європейський чиновник повідомив Reuters, що пропозицію не скасували і її все одно опублікують, хоча й не до середини квітня через «поточні геополітичні події», маючи на увазі війну на Близькому Сході.