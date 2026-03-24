Через удар РФ по Україні в Молдові відключилася головна лінія електропередачі. Влада хоче запровадити надзвичайний стан

У Молдові після російської атаки на енергетичну інфраструктуру України відключилась ключова лінія електропередачі, що з’єднує країну з Європою. Влада розглядає запровадження надзвичайного стану в енергетиці.

Про це пише молдовське медіа NewsMaker.

Ідеться про ЛЕП «Ісакча — Вулканешти», яка забезпечує зв’язок енергосистеми Молдови з Румунією. За даними оператора Moldelectrica, відключення сталося ввечері 23 березня після масованого удару РФ по Україні.

Прем’єр Молдови Александр Мунтяну скликав термінове засідання уряду та має намір запропонувати запровадити надзвичайний стан в енергетиці на 60 днів. За його словами, це дозволить швидше мобілізувати ресурси, захистити критичну інфраструктуру та пом’якшити наслідки кризи.

Президентка країни Мая Санду заявила, що удари РФ «розірвали ключовий енергетичний зв’язок Молдови з Європою». Наразі енергопостачання забезпечують альтернативними маршрутами, однак ситуація залишається нестабільною.

Уряд повідомляє, що аварійні служби працюють над відновленням мережі разом з операторами України та Румунії. Водночас поблизу пошкодженої інфраструктури виявили уламки дронів, що ускладнює ремонтні роботи — їх почнуть після розмінування території.

Парламент Молдови має зібратися на позачергове засідання, щоб розглянути запровадження надзвичайного стану. Влада наголошує, що ситуація є не технічною аварією, а наслідком російських ударів по цивільній енергетиці України.