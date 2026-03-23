Українські військові отримали нові швидкісні дрони-перехоплювачі JEDI Shahed Hunter, які розганяються до 350 км/год

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації безпілотний авіаційний комплекс JEDI Shahed Hunter українського виробництва.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Швидкісні дрони-перехоплювачі, які входять до цього комплексу, знищують російські ударні дрони типу «Шахед», «Герань» і «Гербера». Також вони можуть перехоплювати розвідувальні безпілотники Zala та Supercam.

JEDI Shahed Hunter — це повітряний безпілотник коптерного типу з вертикальним зльотом. Оснащений легкою і міцною рамою, чотирма високопродуктивними електричними двигунами та ємнісним акумулятором.

При загальній масі трохи більше 4 кілограмів безпілотник несе до 500 грамів корисного навантаження — цього достатньо для знищення ударного дрона. А потужності його двигунів вистачає, щоб розігнати безпілотник до понад 350 км/год і здійнятись на висоту до 6 кілометрів.

JEDI Shahed Hunter отримує дані з радіолокаційних станцій в автоматичному режимі. Це дозволяє дронам-перехоплювачам швидше входити у зону перебування цілі та оперативно її знищувати.

Координацію польоту цього коптера, стабільний зв’язок і точність застосування забезпечує наземна станція управління. JEDI Shahed Hunter може автоматично захоплювати і наводитися на ціль. Крім того, він оснащений денною і тепловізійною камерами для виконання завдань вдень і вночі.

Завдяки своїм характеристикам цей комплекс може прикривати небо від російських безпілотників у радіусі до 40 кілометрів.