Помер власник OnlyFans Леонід Радвінський, який мав українське коріння

Помер власник OnlyFans Леонід Радвінський, який був родом з Одеси.

Про це пише FT з посиланням на пресслужбу його компанії Fenix ​​International.

Радвінському було 43 роки. Він помер після тривалої боротьби з раком.

Радвінський купив Fenix ​​International, компанію, що володіє та керує платформою OnlyFans, у 2018 році. Він був директором і мажоритарним акціонером компанії.

Минулого року компанія виплатила рекордну суму дивідендів на суму $701 млн. Радвінський вів переговори про можливий продаж платформи за кілька мільярдів доларів.