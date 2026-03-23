Помер власник OnlyFans Леонід Радвінський, який мав українське коріння

Помер власник OnlyFans Леонід Радвінський, який був родом з Одеси.
Про це пише FT з посиланням на пресслужбу його компанії Fenix International.
Радвінському було 43 роки. Він помер після тривалої боротьби з раком.
Радвінський купив Fenix International, компанію, що володіє та керує платформою OnlyFans, у 2018 році. Він був директором і мажоритарним акціонером компанії.
Минулого року компанія виплатила рекордну суму дивідендів на суму $701 млн. Радвінський вів переговори про можливий продаж платформи за кілька мільярдів доларів.
- OnlyFans — це онлайн-платформа і застосунок, що працюють за передплатою. Вперше популярність соцмережі різко підскочила під час пандемії COVID-19 — з мільйона авторів по всьому світу у 2020 році до 3 мільйонів у 2023-му. Середньостатистичний автор OnlyFans заробляє лише $151 на місяць, але власникам деяких найпопулярніших облікових записів ця справа приносить до $5,4 мільйона на рік.