NYT: Коли США та Ізраїль планували війну проти Ірану, вони сподівались на швике повстання. Але прорахувались

Коли США та Ізраїль готувалися до нової війни з Іраном, вони розраховували, що там швидко почнеться повстання. Минуло кілька тижнів після початку війни, але цього так і не сталося.

Про це пише The New York Times з посиланням на понад десять джерел серед чинних і колишніх американських, ізраїльських та інших іноземних посадовців.

Керівник Моссаду Давід Барнеа представив премʼєр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу план, за яким його служба зможе згуртувати іранську опозицію і спровокувати заворушення та інші повстанські дії, що можуть навіть призвести до краху уряду Ірану. Він також представив цю пропозицію високопосадовцям адміністрації Трампа під час візиту до Вашингтону в середині січня.

Попри сумніви щодо життєздатності плану серед високопосадовців США та деяких посадовців інших ізраїльських розвідувальних служб, і Нетаньягу, і Трамп мали оптимістичний погляд на ситуацію. Вони вважали, що вбивство лідерів Ірану на початку війни, а потім серія операцій розвідки, спрямованих на заохочення зміни режиму, можуть призвести до масового повстання, і війна швидко завершиться.

Через три тижні після початку війни повстання в Ірані так і не почвлося. За оцінками американської та ізраїльської розвідки, теократичний уряд Ірану ослаблений, але доволі стабільний, а страх перед іранськими силовиками знизив вірогідність як повстання в країні, так і транскордонних вторгнень ополченців за межами Ірану. Замість вибухнути зсередини, уряд Ірану ескалював конфлікт, завдаючи ударів і контрударів по військових базах, містах і кораблях навколо Перської затоки, а також по вразливих нафтогазових обʼєктах.

Хоча риторика Нетаньягу стала мʼякшою, він все ще стверджує, що американську та ізраїльську повітряну кампанію будуть підтримувати наземні сили. Однак за лаштунками висловив розчарування тим, що обіцянки Моссаду розпалити повстання в Ірані не здійснилися. На одній з безпекових нарад за кілька днів після початку війни премʼєр-міністр заявив, що американський президент будь-якого дня може вирішити припинити війну, і що операції Моссаду ще не дали результатів.

Багато високопосадовців Америки, а також аналітики військової розвідки Ізраїлю (АМАН) скептично поставилися до ізраїльського плану масового повстання під час конфлікту. Американське військове керівництво заявило Трампу, що іранці не вийдуть на протести, поки Сполучені Штати та Ізраїль скидатимуть бомби.

На прохання про коментар Білий дім не відповів, проте високопосадовець адміністрації зазначив, що у своїх перших заявах після початку війни Дональд Трамп радив іранцям залишатися вдома та закликав їх вийти на вулиці лише після завершення повітряної кампанії.