Вночі росіяни запустили по Україні понад 250 дронів. Скільки збила ППО

У ніч проти 23 березня росіяни запустили по Україні 251 ударний дрон, близько 150 з них — Shahed. Українська ППО збила 234 цілі.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

В 11 місцях влучили 17 дронів, ще у восьми впали уламки. Наразі відомо про наслідки на Кіровоградщині, Одещині та Дніпропетровщині.

У Знамʼянці на Кіровоградщині постраждали чоловік і жінка — її госпіталізували. У Кривому Розі на Дніпропетровщині поранено двох чоловіків — їх обох госпіталізували в стані середньої тяжкості. Зранку окупанти знову (https://t.me/dnipropetrovskaODA/28364) атакували місто — постраждали ще двоє людей. На Одещині окупанти атакували портову інфраструктуру — пошкодений склад і два приватних будинки.