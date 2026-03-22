На Кубі вдруге за тиждень стався тотальний блекаут — без світла 10 млн людей

На Кубі знову сталося масове відключення електроенергії, в результаті чого понад 10 мільйонів людей залишилися без світла.

Про це пише CNN.

Незадовго до цього державна електрична компанія країни повідомила, що протягом найнапруженішого періоду в суботу ввечері очікує дефіциту електроенергії на 1,704 мегавата.

Куба оговтується від попереднього блекауту 16 березня — першого відтоді, як США почали блокувати постачання венесуельської нафти на Кубу.

Президент США Дональд Трамп останніми тижнями часто говорив про Кубу, передбачаючи неминучий крах її комуністичного уряду. А 16 березня він публічно розмірковував, чи матиме він «честь захопити» острів.

«Знаєте, я все своє життя чув про Сполучені Штати та Кубу, коли ж Сполучені Штати матимуть честь захопити Кубу? Це велика честь. Чи я її звільню, чи захоплю, я думаю, що можу робити з нею все, що захочу», — казав він журналістам у Білому домі.

Що відбувається між Кубою та США

Наприкінці січня Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан через Кубу і пригрозив митами країнам, які постачають їй нафту. Трамп звинуватив Кубу у співпраці з ворожими для США державами, зокрема з Росією, Китаєм та Іраном, а також у підтримці угруповань ХАМАС і «Хезболла». За його словами, Куба дозволяє розміщувати в себе російські і китайські розвідувальні та військові об’єктів, які стежать за США.

Трамп також заявив, що кубинська влада порушує права людини, переслідує опозицію, обмежує свободу слова і тисне на громадянське суспільство. Він наголосив, що США «не терпітимуть дій комуністичного режиму Куби».

В уряді Куби у відповідь заявили, що США становлять загрозу для країни, та оголосили міжнародний надзвичайний стан.

6 березня Трамп заявив, що уряд Куби «скоро впаде» і хоче укласти з ним угоду. Також Трамп казав, що має намір зробити державного секретаря США Марко Рубіо намісником на Кубі.