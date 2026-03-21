Дорощук здобув перше за 12 років золото для України під час чоловічих змагань зі стрибків у висоту в приміщенні

На Чемпіонаті світу в польському Торуні 24-річний українець Олег Дорощук здобув золото, ставши першим за 12 років медалістом України та першим чемпіоном у чоловічих стрибках у висоту.

Дорощук показав результат 2,3 м і випередив суперників за кількістю спроб. Цю ж висоту подолав мексиканець Ерік Портільйо, але поступився українцю за додатковими показниками. Бронзу розділили Реймонд Річардс та Ву Санхьок (по 2,26 м).

Це перша медаль України в чоловічих стрибках у висоту на чемпіонатах світу у приміщенні за 12 років і вже друге золото для збірної на турнірі. Напередодні в жіночій категорії перемогу здобула Ярослава Магучіх, а Юлія Левченко виборола срібло.

Для Дорощука це теж історичний успіх — він уперше піднявся на подіум світової першості у приміщенні після кількох потраплянь до пʼятірки найкращих у попередні роки.