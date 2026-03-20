Танкер з російським пальним змінив курс із Куби на Тринідад і Тобаго після заборони США

Танкер Sea Horse із російською нафтою змінив пункт призначення на Тринідад і Тобаго замість Куби після того, як США заборонили постачати російське пальне на острів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Танкер Sea Horse, який, ймовірно, перевозить майже 200 тисяч барелів російського дизельного пального, у пʼятницю змінив курс. Це сталося незабаром після того, як США підтвердили, що Куба не може отримувати російську нафту.

Ще один танкер — «Анатолій Колодкін» — продовжує рух Атлантичним океаном у напрямку порту Матансас на Кубі. Минулого місяця танкер раптово призупинив рух посеред Північної Атлантики через обмеження доступу до кубинських портів.

Напередодні РФ направила на Кубу два танкери з нафтою і газом на тлі енергетичної блокади США. Після цього Мінфін США офіційно додав Кубу до списку країн, яким заборонено отримувати російську нафту.

Останні поставки пального Куба отримувала ще 9 січня з Мексики. Після цього імпорт фактично зупинився через енергетичні обмеження і санкційний тиск з боку США.

Енергетика Куби

Куба вже кілька років переживає серйозну енергетичну кризу. Уряд країни пояснює її економічними санкціями США та браком інвестицій в електромережі та генерацію. Через дефіцит пального влада обмежує роботу деяких базових сервісів, зокрема транспорту і вивезення сміття.

Мексика — один з альтернативних постачальників нафти для Куби — заявила, що може припинити поставки після погроз США запровадити мита для країн, які постачають острову нафту.