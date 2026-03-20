Багатоповерхівки в Києві планують забезпечити резервним живленням

Уряд запустить пілотну програму, щоб підготувати житлові будинки Києва до наступної зими — багатоповерхівки планують забезпечити резервним живленням.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Ідеться про встановлення в будинках акумуляторів, інверторів і генераторів, які дозволять працювати ліфтам, інженерним системам і освітленню в підʼїздах навіть під час відключень світла.

Відповідну постанову ухвалили на виїзному засіданні уряду. Обладнання закуплять за кошти держави. Водночас мешканці відповідатимуть за його використання — зокрема за паливо, обслуговування і ремонт.

Участь у програмі добровільна: рішення про підключення будинку мають ухвалити співвласники. Постанова також спрощує дозвільні процедури, зокрема щодо будівництва і землевідведення, щоб швидше встановлювати обладнання.

Київська міська влада має за 30 днів сформувати список будинків, які можуть долучитися до програми, і порахувати, скільки це коштуватиме. Після цього уряд окремо розвʼяже питання фінансування.

Проєкт поки що пілотний і стосується лише Києва. Якщо він спрацює, програму можуть розширити на інші міста.