Politico: Росія пообіцяла США не ділитися розвідданими з Іраном, якщо Вашингтон припинить передавати їх Україні

Росія пропонувала США припинити обмін розвідданими з Іраном в обмін на те, що Вашингтон перестане ділитися ними з Україною. Але американська сторона цю ідею відхилила.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Ідеться про пропозицію, яку російський представник Кирило Дмитрієв озвучив на зустрічі з американськими посадовцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Маямі минулого тижня.

За даними співрозмовників, Москва пропонувала припинити передачу Ірану координат американських військових обʼєктів на Близькому Сході, якщо США відмовляться від розвідпідтримки України.

США не погодилися, проте сам факт таких переговорів викликав стрес у європейських дипломатів. Вони вважають, що Кремль може намагатися посварити США з європейськими союзниками та витіснити Європу з процесу переговорів щодо України.

За даними джерел, це не перша подібна ініціатива Москви щодо Ірану — США раніше відхиляли й інші пропозиції. Зокрема, ідею передати іранський збагачений уран Росії.