У Слов’янську оголосили примусову евакуацію дітей з деяких районів

Голова Донецької ОВА Валим Філашкін підписав наказ про примусову евакуацію дітей з окремих районів Словʼянська, найбільш уразливих для російських обстрілів.

Про це він написав у Телеграм.

Ідеться про:

вулиці В’ячеслава Чорновола, Миронівська, Карпатська, Шахтарська, Орденоносців, Лисичанська, Попова, Нарвська, Ростовська, Таганрозька, Пирогова, Степна, Селезнівська, Широка, Великодня, Селянська, Лівобережна, Вербова, Макіївська, А. Солов’яненка, Г. Тимофєєва, Курортна, Січова, Молдавська, Енергетиків, Подольська, Азовська, Б. Грінченка, Подільська;

в’їзди В’ячеслава Чорновола, Криничний;

провулки Миронівський, Карпатський, Шахтарський, Бурштиновий, Г. Тимофєєва, Райгородський, Лівобережний, Широкий, А.Солов’яненка, Селянський.

Наказ передали на погодження до Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів.