Forced evacuation of children from some areas was reported in Slovyansk

The head of the Donetsk Regional Military Administration Valym Filashkin signed an order for the forced evacuation of children from certain areas of Slovyansk, the most vulnerable to Russian shelling.
He wrote about this in Telegram.
It is about:
- Vyacheslav Chornovol, Myronivska, Karpatska, Shakhtarska, Ordenonostsiv, Lysychanska, Popova, Narvska, Rostovska, Tahanrozka, Pyrohova, Stepna, Seleznivska, Shyroka, Velykodnya, Selyanska, Livoberezhna, Verbova, Makiivska, A. Solovyanenko, H. Tymofeev, Kurortna, Sichova, Moldavska, Enerhetykiv, Podolska, Azovska, B. Hrinchenko, Podolska streets;
- entrances of Vyacheslav Chornovol, Krynychny;
- Myronivsky, Karpatsky, Shakhtarsky, Burshtynovy, H. Tymofeeva, Raihorodsky, Livoberezhny, Shyroky, A. Solovyanenko, Selyansky lanes.
The order was forwarded for approval to the Coordination Headquarters for Evacuation Measures.
- Slovyansk is under attack by Russians every day, with Russian troops located 20 km from the city.
