Зеленський: Українська делегація у США хоче отримати чіткіші терміни зустрічі в тристоронньому форматі

На завтрашній зустрічі у США українська делегація хоче отримати більш чіткі дати майбутньої тристоронньої зустрічі з Росією.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в розмові з журналістами.

Також сторони продовжать роботу над документами про завершення війни, гарантії безпеки та відновлення України.

Інші заяви Зеленського

Українські фахівці на Близькому Сході. Уже не 210, а 228 українських експертів перебувають у Катарі, ОАЕ, Саудівській Аравії, Кувейті та Йорданії.

«Дронова угода» зі США. Переговорна група у США говоритиме про «дронову угоду» зі Штатами. Вона включатиме не лише дрони-перехоплювачі, але й морські та далекобійні дрони, а також обмін досвідом і навчання.

Вироблення дронів. Україна вже виробляє дрони разом з Німеччиною, Британією, Данією та Нідерландами. Почалась робота з Норвегією, є домовленості зі Швецією. Із Францією виробництво планують почати до кінця року. Документи про наміри вже підписали з Румунією, а з Іспанією Україна переходить до копродукції за певними напрямками.

Блокування Телеграму в РФ. Російські спецслужби працювали через Телеграм в Україні, але те саме робила й Україна. З обмеженням месенджера в РФ це буде робити складніше, але в росіян є новий месенджер Max і, за словами Зеленського, «ми до Max теж доберемось».