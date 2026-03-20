Медіа: У січні Данія відправила в Гренландію вибухівку і запаси крові — готувались до вторгнення США

У січні данські військові відправили вибухівку та запаси крові до Гренландії. Це зробили в межах заходів у разі нападу США.

Про це пише «Данське радіо» з посиланням на джерела в уряді Данії, а також серед високопосадовців і представників розвідки Данії, Франції та Німеччини.

Вибухівку привезли, щоб, зокрема, зруйнувати злітно-посадкові смуги на остріові. Це запобігло б висадці американських солдатів.

«Данське радіо» пише, що його джерела продовжують відігравати ключову роль в кризі навколо Гренландії. Вони описують минулий рік, як рік з безсонними ночами. Жодне з джерел не має достовірної інформації про плани нападу Америки на Гренландію. Однак багато хто в січні побоювався, що США можуть будь-коли зробити це.

Джерела з Франції та Німеччини стверджують, що на початку 2025 року, невдовзі після обрання Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів Данія звернулася за політичною підтримкою в конфіденційних переговорах. Також підтримки шукали в скандинавських країн. Тоді метою було створити європейський політичний альянс для захист данських територій.

Джерела описують кінець літа та осінь 2025 року як період, коли криза в Гренландії тільки починала загострюватися. Тоді план полягав у тому, щоб Данія та її європейські союзники протягом 2026 року відправили солдатів до Гренландії, щоб показати, що вони серйозно ставляться до захисту острова.

Але в січні 2026 року ситуація загострилася настільки, що спонукала уряд Данії терміново пришвидшити розгортання солдатів. Вісім джерел DR старт цьому дав ранок 3 січня 2026 року, коли Сполучені Штати вторгнулися у Венесуелу і захопили президента Ніколаса Мадуро.

Без затримки передову групу з данських, французьких, німецьких, норвезьких та шведських солдатів спочатку було доставлено до столиці Гренландія Нуука та Кангерлуссуака — головного авіаційного вузла країни. Відразу після цього рушили основні сили. Водночас у Північну Атлантику відправили данські винищувачі та французький військово-морський корабель.

Зовні операцію презентували як навчання під назвою «Арктична витривалість». Але джерело в центральному оборонному відомвстві сказало, що це це не були навчання, а «серйозна справа». Якби США спробували атакувати, данські солдати повинні були б мати при собі боєприпаси та вступити в бій. Так само данські винищувачі F-35 були повністю озброєні.