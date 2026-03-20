Вночі росіяни запустили по Україні понад 150 дронів. В Одесі пошкоджено два іноземних судна

У ніч проти 20 березня росіяни запустили по Україні 156 ударних дронів, близько 90 з них — Shahed. Українська ППО збила 133 цілі.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

У 13 місцях влучили 19 дронів, ще в семи впали уламки. Наразі відомо про наслідки в Одесі, на Запоріжжі та Дніпропетровщині.

В Одесі окупанти атакували морський порт. Пошкоджено два цивільних комерційних судна під прапорами Палау і Барбадосу (на фото), зерновий бункер, адміністративні будівлі та обладнання порту.

На Дніпропетровщині в Синельниківському районі поранені двоє чоловіків — 65 і 40 років. Старшого госпіталізували в стані середньої тяжкості.

У Запорізькому районі загинула 30-річна жінка. Постраждали чоловік 48 років і десятирічний хлопчик.