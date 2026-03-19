Правоохоронці Словенії стверджують, що приватна шпигунська компанія з Ізраїлю втручається у словенські вибори

Словенські правоохоронці стверджують, що в грудні до Любляни прилетіли оперативники ізраїльської приватної розвідувальної компанії Black Cube. Вони прилетіли, аби вплинути на результати парламентських виборів 22 березня.

Словенське агентство розвідки і безпеки цього тижня представило Раді національної безпеки звіт, у якому підтвердило заяви про втручання Black Cube у виборчу кампанію.

За їхніми словами, у грудні на борту приватного літака були генеральний директор Black Cube Ден Зорелла, колишній голова Ради національної безпеки Ізраїлю Гіора Ейланд та ще двоє чоловіків, що займалися прихованим спостереженням та прослуховуванням. Правоохоронці стверджують, що за кілька днів до виборів працівники Black Cube влаштували витік записів, щоб повʼязати уряд премʼєр-міністра Роберта Голоба з корупцією. На записах видно, як відомі словенські діячі обговорюють корупцію, незаконне лобіювання та зловживання державними коштами.

На виборах ліберал Голоб змагається з правим популістом Янезом Яншею, який раніше очолював уряд Словенії чотири рази і, за опитуванням Politico, наразі має незначну перевагу. Голоб попереджає, що перемога Янші загрожуватиме структурам ЄС. Зі свого боку, партія Янші регулярно зображує Голоба як корумпованого колишнього енергетичного магната.

Під час пресконференції 18 грудня державний секретар Словенії з питань національної та міжнародної безпеки Войко Волк заявив, що представники компанії відвідували країну чотири рази і що 11 грудня команда провела час на вулиці, де розташована штаб-квартира партії Янші — «Словенської демократичної партії».

Партія Янші заявила, що «посеред Любляни слід встановити памʼятник» на честь працівників Black Cube, якщо вони «дійсно викрили всю цю корупцію неймовірних масштабів». Увечері 18 березня Янез Янша визнав, що зустрічався з Ейландом з Black Cube, але сказав, що не може згадати, коли саме.