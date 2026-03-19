Уночі ВМС атакували в Криму підприємство, що ремонтує російську ППО

У ніч проти 19 березня Військово-морські сили ЗСУ разом з іншими підрозділами атакували в окупованому Криму підприємство, що обслуговує російську ППО.

Про це повідомляють ВМС.

Мова про Інноваційний центр підприємства «Граніт», який входить до складу концерну «Алмаз-Антей». Зокрема, концерн обслуговує техніку, яка становить основу протиповітряного «щита» Криму. Найчастіше там ремонтують ЗРК С-400 «Тріумф», С-300 «Фаворит», «Бук» і «Тор», а також радіолокаційні станції.

Крім того, ВМС атакували місце скупчення російських військ біля Стрілецької бухти Севастополя, а Генштаб звітує, що українські війська атакували: