Вночі росіяни запустили по Україні понад 130 ударних дронів. Скільки збила ППО та які наслідки

У ніч проти 19 березня росіяни запустили по Україні 133 ударних дрони, близько 70 з них — Shahed. Українська ППО збила 109 цілей.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

В 11 місцях влучили 20 дронів, ще в семи впали уламки. Наразі відомо про наслідки в Одесі, Запоріжжі та на Дніпропетровщині.

В Одесі окупанти атакували Приморський, Київський і Хаджибейський райони міста. Попередньо, постраждали троє людей.

У Запоріжжі росіяни зранку атакували інфраструктуру. Попередньо, постраждав один чоловік, він у важкому стані. У понад 40 тисяч абонентів зникло світло.

На Дніпропетровщині через удар постраждала 57-річна жінка у Синельниківському районі. Ворог також атакував Нікопольщину і Криворіжжя.