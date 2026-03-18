У Єгипті вводять відключення світла через подорожчання палива

У Єгипті починають економити електроенергію на державному рівні через різке зростання цін на паливо на тлі війни з Іраном.

Про це повідомляє Bloomberg.

Прем’єр-міністр Мостафа Мадбулі заявив, що з 28 березня у країні вводять нові правила для бізнесу. Магазини, торгові центри та заклади харчування в будні дні працюватимуть до 21:00, у вихідні — до 22:00.

Окрім цього, влада планує вимикати світлову рекламу, зменшити вуличне освітлення та скоротити робочий день для державних установ — більшість із них зачинятимуться вже о 18:00.

Також розглядають варіант частково перевести працівників на дистанційну роботу, щоб ще більше знизити споживання енергії.

За словами Мадбулі, країна опинилася під тиском через різке подорожчання енергоносіїв. Якщо раніше імпорт газу обходився приблизно у $560 мільйонів на місяць, то зараз ця сума зросла до майже $1,65 мільярда.

Він наголосив, що такі кроки — вимушені, але тимчасові. Уряд планує переглянути обмеження вже за місяць і скасувати їх, якщо ситуація стабілізується.