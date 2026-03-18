Зʼявився перший трейлер фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день»

Студія Sony представила перший трейлер фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день». Це вже четвертий сольний фільм про Пітера Паркера у всесвіті Marvel.

«Абсолютно новий день» продовжує історію попередньої стрічки та показує світ, в якому ніхто не пам’ятає, що Пітер — Людина-павук, навіть його дівчина Ем Джей (Зендая) та найкращий друг Нед (Джейкоб Баталон).

У продовженні з’являться як нові, так і вже знайомі персонажі зі всесвіту Marvel. Окрім Марка Руффало в ролі Халка та Джона Бернтала в ролі Карателя, до серіалу повертається Скорпіон у виконанні Майкла Мандо з фільму «Людина-павук: Повернення додому».

До акторського складу також приєдналися Сейді Сінк («Дивні дива»), Трамелл Тіллман («Розлучення»), Ліза Колон-Заяс («Ведмідь») та Марвін Джонс II, який грає гангстера Томбстоуна.

В українських кінотеатрах фільм вийде 30 липня.