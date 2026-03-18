«Опендатабот»: За останній рік в українців зʼявилось понад пів мільйона нових боргів

За останній рік в українців зʼявилось понад пів мільйона нових боргів. Загалом їхня кількість сягнула 9,5 млн.

Про це повідомляє сервіс аналізу державних даних «Опендатабот».

Серед конкретних категорій найбільше боргів з’явилось через штрафи за порушення правил дорожнього руху — понад 2 млн проваджень (21%). Ще 20% становлять інші адміністративні правопорушення, а понад 8% — борги за комуналку.

Втім найбільшою категорією залишаються борги, не віднесені виконавцями до будь-якої з окремих категорій: тобто проваджень, які не підпадають під окремі визначені категорії: 2,1 млн, або 22% усіх записів.

Водночас найбільше за рік (+63%) збільшилась кількість проваджень щодо спеціальної конфіскації — з 1 049 до 1 709. Також помітно зросла кількість проваджень щодо звернення стягнення на майно, визначене виконавчим документом — з 17 173 до 23 548 (+37%).

Найбільше боргів традиційно припадає на Дніпропетровщину (понад мільйон), далі йдуть Харківщина, Київ, Одещина та Донеччина.

Переважна більшість боргів у Реєстрі припадає на чоловіків — 7,1 млн проваджень (74% усіх записів). На жінок — 2 441 015 проваджень, що становить 26%. Водночас на одну людину може припадати кілька виконавчих проваджень.