Ізраїльтяни кажуть, що вбили міністра розвідки Ірану. Раніше він вижив, бо проспав важливу нараду

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що в ніч проти 18 березня ізраїльська авіація вбила міністра розвідки Ірану Ісмаїла Хатіба.

Він очолював відомство з 2021 року, а до цього обіймав кілька посад у Корпусі вартових ісламської революції, зокрема в розвідці Корпусу. В Ірані офіційно не підтвердили його загибель.

Ізраїльський журналіст-розслідувач Ронен Берґман розповідав, що міністр розвідки мав бути присутнім на нараді ключових іранських розвідників і військових командувачів уранці 28 лютого. Ізраїльтяни атакували її в перші хвилини війни і вбили майже все командування Ірану в одному місці. Тоді Хатібу пощастило — він зустріч проспав.

Напередодні ізраїльтяни авіаударом вбили командира підрозділу Корпусу «Басідж» Голамрезу Солеймані та секретаря Вищої ради національної безпеки Алі Ларіджані. Їхню смерть офіційно підтвердили в Ірані.